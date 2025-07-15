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Янник Синнер поделился впечатлениями от танца со Швёнтек на ужине чемпионов Уимблдона-2025

Янник Синнер поделился впечатлениями от танца со Швёнтек на ужине чемпионов Уимблдона-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от танца с третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек на торжественном ужине чемпионов Уимблдона-2025.

«Нам сказали, что из-за того, что уже довольно поздно, нам необязательно танцевать. Но Ига сказала мне: «Нет, нет, давай». Я согласился. Это традиция, так что её стоит соблюдать. Было приятно разделить этот прекрасный момент с Игой», — приводит слова Синнера BBC Sport.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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