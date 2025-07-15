Эванс — о Радукану: давайте оставим её в покое, позволим получать удовольствие от тенниса

145-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался об игре его соотечественницы Эммы Радукану в текущем сезоне.

«Было приятно наблюдать за тем, как она сражалась на Уимблдоне в матче с Соболенко. Мне интересно, что ждёт Эмму в будущем. Она уже вернулась на корт и усердно работает. Считаю, что летние турниры в Америке пойдут ей на пользу. Всегда нужно немного сдерживать ожидания вокруг неё. Давайте оставим её в покое, позволим ей получать удовольствие от игры в теннис. Тогда у неё будут хорошие шансы достойно выступить на US Open», — приводит слова Эванса Tennis 365.

Напомним, Эмма Радукану дошла до третьего круга на Уимблдоне-2025. Она проиграла белоруске Арине Соболенко.