«Я очень удивлена». Павлюченкова — о результате женского финала Уимблдона-2025

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.

«Я очень удивлена. Счётом, конечно, 100%. Просто Аманда, особенно после того, как обыграла с Соболенко, казалось, была в шикарной форме. Трава — это прямо её. Единственный момент, что центральный корт там намного медленнее, чем корт №1. Я вышла на первый корт с Картал и ничего не успевала. Он просто вообще другой.

Я раньше всегда считала, что лучше проиграть быстро, потому что тебе не думается. Ну не было шансов… Но когда я проигрывала такие матчи, было не очень прикольно. Потому что ты сидишь в раздевалке и думаешь: может, вообще закончить реально, потому что было без шансов», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».