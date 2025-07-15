«Я очень удивлена». Павлюченкова — о результате женского финала Уимблдона-2025

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отреагировала на результат финала Уимблдона-2025. В матче за титул полька Ига Швёнтек уверенно обыграла 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0.
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«Я очень удивлена. Счётом, конечно, 100%. Просто Аманда, особенно после того, как обыграла с Соболенко, казалось, была в шикарной форме. Трава — это прямо её. Единственный момент, что центральный корт там намного медленнее, чем корт №1. Я вышла на первый корт с Картал и ничего не успевала. Он просто вообще другой.
Я раньше всегда считала, что лучше проиграть быстро, потому что тебе не думается. Ну не было шансов… Но когда я проигрывала такие матчи, было не очень прикольно. Потому что ты сидишь в раздевалке и думаешь: может, вообще закончить реально, потому что было без шансов», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».
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