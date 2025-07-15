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Рублёв: не хочу, чтобы на турнирах «Большого шлема» доминировали только Алькарас и Синнер

Рублёв: не хочу, чтобы на турнирах «Большого шлема» доминировали только Алькарас и Синнер
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Олимпийский чемпион 2020 года, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об отсутствии конкуренции на турнирах «Большого шлема» из-за высокого уровня игры Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Да, это мотивирует меня. Особенно когда два игрока доминируют. Конечно, это даёт мне больше стимула. Потому что я не хочу, чтобы на турнирах «Большого шлема» доминировали только Алькарас и Синнер», — приводит слова Рублёва La Octava Sports.

Напомним, Рублёв готовится выступить на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Действующим чемпионом соревнований является австралиец Джордан Томпсон. В финале 2024 года он обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

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