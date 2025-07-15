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Павлюченкова: я всегда хорошо играла в теннис, но с головой не ладила

Павлюченкова: я всегда хорошо играла в теннис, но с головой не ладила
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила своё выступление на Уимблдоне-2025.

«Я бы хотела отметить свою голову, если честно. Сделать ей комплимент. Потому что я ещё заболела. И у меня были со здоровьем проблемы. Как я справилась с этими тремя неделями… Каждый матч по-своему вырывала, играла. С первого круга уже проигрывала сеты, проигрывала с брейками. Как бы я всегда хорошо играла в теннис, но с головой не ладила. В этот раз всё налаживается», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».

В четвертьфинале Уимблдона россиянка потерпела поражение от Аманды Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:7 (9:11). По итогам Уимблдона-2025 Павлюченкова вернулась в топ-30 рейтинга WTA. Она заняла 30-е место.

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