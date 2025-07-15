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«Ракетки летели во все стороны, все шли на…» Павлюченкова — об эмоциях на тренировках

«Ракетки летели во все стороны, все шли на…» Павлюченкова — об эмоциях на тренировках
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что часто срывалась на команду из-за неудачных действий на тренировках.

«На тренировках у меня всегда были страсти, вулкан, эмоции постоянные. Я не могла сделать две-три ошибки, у меня сразу летели ракетки во все стороны, все шли на… Некоторые из команды просто сразу на самолёты садились. Все знают, что теннис — это на 80% ментальность. Помимо того, как-то с возрастом стала чувствовать на траве лучше теннис. Раньше я ненавидела это покрытие», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».

В четвертьфинале Уимблдона россиянка потерпела поражение от Аманды Анисимовой. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:7 (9:11). По итогам Уимблдона-2025 Павлюченкова вернулась в топ-30 рейтинга WTA. Она заняла 30-е место.

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