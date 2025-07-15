Маррей: Джокович искал много технических советов, и я чувствовал себя не очень комфортно

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о тонкостях в работе с сербом Новаком Джоковичем.

«Для многих бывших игроков быть тренером — это совсем не то, что быть игроком, как я и ожидал. Ты узнаёшь о своих слабостях. Разумеется, работа с кем-то уровня Джоковича показывает не только его сильные стороны, но и слабые. Большинство бывших игроков довольно слабы в техническом плане. Иногда Новак искал много технических советов, и я чувствовал себя не очень комфортно в этом отношении. Я не планировал возвращаться в тур, когда Новак мне позвонил», — приводит слова Маррея The Tennis Mentor.

Напомним, Энди Маррей был тренером Новака Джоковича в период с ноября 2024 года по май 2025-го.