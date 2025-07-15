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Мария Тимофеева — Кая Юван, результат матча 15 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-250 в Гамбурге

Мария Тимофеева проиграла на старте турнира WTA-250 в Гамбурге
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250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). На старте соревнований она проиграла представительнице Словении 207-й ракетке мира Кае Юван. Встреча завершилась со счётом 6:7, 1:6.

Гамбург (ж). 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 11:10 МСК
Мария Тимофеева
250
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		1
7 7 		6
         
Кая Юван
207
Словения
Кая Юван
К. Юван

В рамках встречи, которая проходила 3 часа 12 минут из-за остановок, Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Юван один эйс, три двойные ошибки, спортсменка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Отметим, что первой сеяной на турнире в Гамбурге является 16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.

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