Мария Тимофеева проиграла на старте турнира WTA-250 в Гамбурге

250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). На старте соревнований она проиграла представительнице Словении 207-й ракетке мира Кае Юван. Встреча завершилась со счётом 6:7, 1:6.

В рамках встречи, которая проходила 3 часа 12 минут из-за остановок, Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Юван один эйс, три двойные ошибки, спортсменка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Отметим, что первой сеяной на турнире в Гамбурге является 16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.