Мария Тимофеева проиграла на старте турнира WTA-250 в Гамбурге
Поделиться
250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). На старте соревнований она проиграла представительнице Словении 207-й ракетке мира Кае Юван. Встреча завершилась со счётом 6:7, 1:6.
Гамбург (ж). 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 11:10 МСК
250
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
207
Кая Юван
К. Юван
В рамках встречи, которая проходила 3 часа 12 минут из-за остановок, Тимофеева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Юван один эйс, три двойные ошибки, спортсменка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных.
Отметим, что первой сеяной на турнире в Гамбурге является 16-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. В первом круге она поборется с соперницей из квалификации.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июля 2025
-
15:27
-
14:47
-
13:59
-
13:35
-
12:59
-
12:52
-
12:37
-
11:36
-
11:03
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:50
-
09:27
-
09:15
-
08:33
-
08:30
-
00:44
-
00:26
-
00:26
-
00:12
- 14 июля 2025
-
23:51
-
23:46
-
23:44
-
23:35
-
23:27
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:43
-
22:18
-
22:07
-
21:59
-
21:11
-
20:25