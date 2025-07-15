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Элина Аванесян — Андрея Присэкариу, результат матча 15 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 в Яссах

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах
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53-я ракетка мира из Армении Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), который проходит с 14 по 20 июля. В первом круге она обыграла румынскую теннисистку Андрею Присэкариу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Яссы. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Элина Аванесян
53
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Андрея Присэкариу
474
Румыния
Андрея Присэкариу
А. Присэкариу

В рамках встречи, которая проходила 1 час 35 минут, Аванесян три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету румынки четыре эйса, одна двойная ошибка, спортсменка реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

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