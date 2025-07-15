Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах

53-я ракетка мира из Армении Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния), который проходит с 14 по 20 июля. В первом круге она обыграла румынскую теннисистку Андрею Присэкариу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В рамках встречи, которая проходила 1 час 35 минут, Аванесян три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету румынки четыре эйса, одна двойная ошибка, спортсменка реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).