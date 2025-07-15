Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова — о любимом блюде Швёнтек: вообще без шансов. Могу пасту с курицей съесть

Павлюченкова — о любимом блюде Швёнтек: вообще без шансов. Могу пасту с курицей съесть
Комментарии

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о любимом блюде чемпионки Уимблдона-2025 Иги Швёнтек. Ранее представительница Польши призналась, что предпочитает пасту с клубникой.

«Во-первых, это прям холодная паста, так что вообще без шансов. Нет. И ещё плюс фрукты. Я вообще не люблю, когда мешают фрукты и ягоды с едой. Понимаю, что там всё это эстетически, но нет. Я могу просто пасту с оливковым маслом или с курицей съесть. Без всяких излишеств», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».

В финале Уимблдона-2025 Ига Швёнтек одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0. Отметим, что встреча длилась 57 минут.

Материалы по теме
Фото
Премьер-министр Польши выложил фото с пастой с клубникой в честь титула Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android