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Ига Швёнтек вошла в топ-3 по количеству заработанных призовых в истории WTA

Ига Швёнтек вошла в топ-3 по количеству заработанных призовых в истории WTA
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24-летняя польская теннисистка, четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек вышла на третье место по количеству заработанных призовых в истории WTA после победы на Уимблдоне-2025.

  • Серена Уильямс (США) – $ 94 816 730
  • Винус Уильямс (США) – $ 42 648 578
  • Ига Швёнтек (Польша) – $ 40,523,198
  • Симона Халеп (Румыния) – $ 40 236 618
  • Мария Шарапова (Россия) – $ 38 777 962
  • Виктория Азаренко (Беларусь) – $ 38 532 860
  • Петра Квитова (Чехия) – $ 37 454 150
  • Каролина Возняцки (Дания) – $ 36 441 868
  • Арина Соболенко (Беларусь) – $ 36 082 811
  • Анжелика Кербер (Германия) – $ 32 519 180

Напомним, Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В решающем матче турнира она одолела 12-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову с разгромным счётом 6:0, 6:0.

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