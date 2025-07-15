Лоренцо Сонего высоко оценил выступление Янника Синнера в финале Уимблдона-2025

47-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего высказался о финальном матче Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул первая ракетка мира Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Янник показал великолепное выступление во всех отношениях. Он был смелым в самые ответственные моменты матча. Он пришёл в себя после поражения в первом сете, показав своё мастерство, и воспользовался шансом, полученным в начале второго. Постепенно Алькарас потерял уверенность», — заверил Сонего в интервью Tuttosport.

Напомним, титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Янника Синнера 20-м в его карьере на профессиональном уровне. По количеству трофеев он догнал россиянина Даниила Медведева.