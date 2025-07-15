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Лоренцо Сонего высоко оценил выступление Янника Синнера в финале Уимблдона-2025

Лоренцо Сонего высоко оценил выступление Янника Синнера в финале Уимблдона-2025
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47-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего высказался о финальном матче Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. В матче за титул первая ракетка мира Янник Синнер со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 обыграл прошлогоднего чемпиона, вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Янник показал великолепное выступление во всех отношениях. Он был смелым в самые ответственные моменты матча. Он пришёл в себя после поражения в первом сете, показав своё мастерство, и воспользовался шансом, полученным в начале второго. Постепенно Алькарас потерял уверенность», — заверил Сонего в интервью Tuttosport.

Напомним, титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Янника Синнера 20-м в его карьере на профессиональном уровне. По количеству трофеев он догнал россиянина Даниила Медведева.

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