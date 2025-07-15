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«Слёзы подступают». Шарапова отведала острые крылышки на известном американском шоу

«Слёзы подступают». Шарапова отведала острые крылышки на известном американском шоу
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила известное американское интернет-шоу Hot Ones, в котором знаменитые персоны отвечают на вопросы ведущего, дегустируя острые куриные крылышки.

«О, боже. Слёзы подступают», — сказала Шарапова, отвечая на один из вопросов. Полный выпуск можно посмотреть на YouTube-канале First We Feast.

Шараповой 38 лет, она — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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