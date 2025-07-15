«Надеюсь немного испортить им праздник». Зверев — о конкуренции с Синнером и Алькарасом

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о доминировании испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера в АТР-туре, а также оценил собственные шансы на фоне их успехов.

«Может быть, это был не лучший мой год, но я не думаю, что нахожусь так далеко от лидеров, как некоторые считают. Сейчас Карлос — настоящая звезда. Он приносит потрясающую энергию на корт, и вместе с Янником они — главные, кого нужно обыгрывать. Я просто надеюсь немного испортить им праздник и думаю, что способен на это.

Карлос — отличный парень. С ним весело, он всегда с улыбкой. Если он сможет избежать каких-либо скандалов, его будут очень-очень любить фанаты тенниса», — приводит сова Зверева Tennis 365.

Напомним, на Уимблдоне-2025 Зверев завершил выступление в первом круге турнира, уступив французу Артуру Риндеркнешу (6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 6:7 (5:7), 4:6).