Гауфф — о посещении концерта Бейонсе: не могу поверить, что это происходит в моей жизни

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась эмоциями после посещения концерта популярной певицы Бейонсе. Во время концерта Гауфф встретилась с мамой исполнительницы — Тиной Ноулз.

«Бейонсе помахала мне во время своего шоу прошлой ночью, и я встретила королеву — мисс Тину Ноулз! Не могу поверить, что это происходит в моей жизни — я безмерно благодарна. Спасибо им обеим за этот незабываемый момент!» — написала Гауфф в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, Кори Гауфф завершила борьбу на Уимблдоне-2025, который проходил с 30 июня по 12 июля, на стадии первого круга турнира, уступив украинской теннисистке Даяне Ястремской (6:7 (3:7), 1:6).