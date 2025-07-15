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Радваньска — об игре Швёнтек на Уимблдоне: её отношение к травяному покрытию стало лучше

Радваньска — об игре Швёнтек на Уимблдоне: её отношение к травяному покрытию стало лучше
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Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска поделилась мнением о прогрессе в игре на траве у чемпионки Уимблдона-2025 Иги Швёнтек, отметив стабильность, которую продемонстрировала теннисистка в каждом из матчей на этом покрытии.

«Она действительно показывает очень хороший теннис — надёжный, доминирующий, лучше двигается. Видно, что её отношение к травяному покрытию немного изменилось — стало лучше, намного. Понятно, что в атаке Ига всегда фантастична, она действительно доминирует своим теннисом, мощью, силой ударов и интенсивностью с первой же подачи. Некоторые соперницы просто не справляются с этим с самого начала.

Но в этом году она точно лучше двигается на траве — это заметно, и в защите справляется действительно хорошо. Думаю, именно это и делает разницу. Во всех матчах у неё не было особых проблем — она держала всё под контролем, игра шла в одни ворота, абсолютно», — приводит слова Радваньской Sport pl.

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