Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муратоглу: Алькарас играет так же, как Федерер, просто на более высоком уровне

Муратоглу: Алькарас играет так же, как Федерер, просто на более высоком уровне
Комментарии

Французский тренер Патрик Муратоглу считает, что пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас играет в теннис в стиле 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера.

«Когда я говорю, что Карлос играет так же, как Роджер, просто на более высоком уровне, — это потому что он из нового поколения, и теннис развивается. У Карлоса и Роджера одинаковое понимание тенниса, конечно, с разными стилями. Роджер более плавный, безусловно, и, вероятно, останется самым изящным игроком в истории. Но это тот же тип тенниса, вот что я имею в виду», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Материалы по теме
«Надеюсь немного испортить им праздник». Зверев — о конкуренции с Синнером и Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android