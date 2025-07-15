Муратоглу: Алькарас играет так же, как Федерер, просто на более высоком уровне

Французский тренер Патрик Муратоглу считает, что пятикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас играет в теннис в стиле 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера.

«Когда я говорю, что Карлос играет так же, как Роджер, просто на более высоком уровне, — это потому что он из нового поколения, и теннис развивается. У Карлоса и Роджера одинаковое понимание тенниса, конечно, с разными стилями. Роджер более плавный, безусловно, и, вероятно, останется самым изящным игроком в истории. Но это тот же тип тенниса, вот что я имею в виду», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.