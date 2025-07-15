Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира в Яссах
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415-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250, проходящий в румынском городе Яссы, уступив хозяйке кортов Жаклин Кристиан (51-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 4:6.
Яссы. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
415
Дарья Лодикова
Д. Лодикова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
51
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время игры Жаклин Кристиан выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк пойнтов из девяти. Дарья Лодикова не сделала за игру ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Яссах Жаклин Кристиан сыграет с хорватской теннисисткой Яной Фетт.
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