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Дарья Лодикова – Жаклин Кристиан, результат матча 15 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-250 Яссы

Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира в Яссах
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415-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250, проходящий в румынском городе Яссы, уступив хозяйке кортов Жаклин Кристиан (51-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 4:6.

Яссы. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Дарья Лодикова
415
Россия
Дарья Лодикова
Д. Лодикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Жаклин Кристиан
51
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время игры Жаклин Кристиан выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк пойнтов из девяти. Дарья Лодикова не сделала за игру ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Яссах Жаклин Кристиан сыграет с хорватской теннисисткой Яной Фетт.

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