Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира в Яссах

415-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250, проходящий в румынском городе Яссы, уступив хозяйке кортов Жаклин Кристиан (51-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За время игры Жаклин Кристиан выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк пойнтов из девяти. Дарья Лодикова не сделала за игру ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Яссах Жаклин Кристиан сыграет с хорватской теннисисткой Яной Фетт.