Швёнтек рассказала, почему ожидала церемонию награждения на Уимблдоне с телефоном в руках
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Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему после победы в финале Уимблдона-2025 над американкой Амандой Анисимовой (6:0, 6:0) ожидала церемонии награждения с телефоном в руках.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Я проверяла… Не знаю, стоит ли говорить, но — свою речь! Эмоций столько, что лучше, когда всё записано. Честно говоря, я получила столько сообщений, что не ответила даже на 5%. Телефон просто взрывался! Но в первую очередь мне хотелось поговорить с командой. Кажется, я даже пошутила что-то в нашем групповом чате», — приводит слова Швёнтек The Tennis Gazette.
Ига Швёнтек впервые в карьере завоевала титул чемпионки Уимблдона и в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».
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