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Швёнтек рассказала, почему ожидала церемонию награждения на Уимблдоне с телефоном в руках

Швёнтек рассказала, почему ожидала церемонию награждения на Уимблдоне с телефоном в руках
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Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему после победы в финале Уимблдона-2025 над американкой Амандой Анисимовой (6:0, 6:0) ожидала церемонии награждения с телефоном в руках.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я проверяла… Не знаю, стоит ли говорить, но — свою речь! Эмоций столько, что лучше, когда всё записано. Честно говоря, я получила столько сообщений, что не ответила даже на 5%. Телефон просто взрывался! Но в первую очередь мне хотелось поговорить с командой. Кажется, я даже пошутила что-то в нашем групповом чате», — приводит слова Швёнтек The Tennis Gazette.

Ига Швёнтек впервые в карьере завоевала титул чемпионки Уимблдона и в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».

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