Швёнтек рассказала, почему ожидала церемонию награждения на Уимблдоне с телефоном в руках

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему после победы в финале Уимблдона-2025 над американкой Амандой Анисимовой (6:0, 6:0) ожидала церемонии награждения с телефоном в руках.

«Я проверяла… Не знаю, стоит ли говорить, но — свою речь! Эмоций столько, что лучше, когда всё записано. Честно говоря, я получила столько сообщений, что не ответила даже на 5%. Телефон просто взрывался! Но в первую очередь мне хотелось поговорить с командой. Кажется, я даже пошутила что-то в нашем групповом чате», — приводит слова Швёнтек The Tennis Gazette.

Ига Швёнтек впервые в карьере завоевала титул чемпионки Уимблдона и в пятый раз в карьере стала победительницей турнира серии «Большого шлема».