Александр Шевченко победил Вавринку в первом круге турнира в Гштааде и сыграет с Бубликом
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101-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). На старте соревнований он победил трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринку (156-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Гштаад. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
101
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
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156
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вавринки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Гштааде Александр Шевченко встретится со своим соотечественником Александром Бубликом.
Комментарии
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