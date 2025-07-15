Александр Шевченко победил Вавринку в первом круге турнира в Гштааде и сыграет с Бубликом

101-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). На старте соревнований он победил трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринку (156-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Шевченко выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вавринки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Гштааде Александр Шевченко встретится со своим соотечественником Александром Бубликом.