«Было очень мало выходных». Карлос Алькарас — о напряжённом календаре в теннисе
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах после поражения в финале Уимблдона-2025 от итальянца Янника Синнера (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«У меня будет несколько выходных, чтобы расслабиться. Сезон очень напряжённый, особенно последние несколько месяцев. У меня было очень мало выходных, если не считать тех, что я провёл на Ибице, о чём все знают.
Буду прислушиваться к своему телу. Сейчас я не испытываю никакого физического дискомфорта… но играть такие матчи неделя за неделей очень утомительно. Посмотрим, как я буду развиваться и как подойду к американской части сезона», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.
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