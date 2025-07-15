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«Было очень мало выходных». Карлос Алькарас — о напряжённом календаре в теннисе

«Было очень мало выходных». Карлос Алькарас — о напряжённом календаре в теннисе
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих планах после поражения в финале Уимблдона-2025 от итальянца Янника Синнера (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У меня будет несколько выходных, чтобы расслабиться. Сезон очень напряжённый, особенно последние несколько месяцев. У меня было очень мало выходных, если не считать тех, что я провёл на Ибице, о чём все знают.

Буду прислушиваться к своему телу. Сейчас я не испытываю никакого физического дискомфорта… но играть такие матчи неделя за неделей очень утомительно. Посмотрим, как я буду развиваться и как подойду к американской части сезона», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

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