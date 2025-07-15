Янник Синнер рассказал, как настраивался на финальный матч Уимблдона-2025 с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он настраивался на финальный матч Уимблдона-2025, в котором одержал победу над испанцем Карлососм Алькарасом со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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— Как проходил процесс подготовки к матчу с Карлосом? Как ты настраивался, выходя на корт? О чём думал?
— Я старался мыслить очень позитивно, потому что в теннисе возможно всё. Каждый матч начинается со счёта 0:0, и никто не имеет преимущества. У каждой встречи своя история. И я пытался сделать так, чтобы эта история на сей раз закончилась для меня хорошо. Я был очень близок в Париже и поэтому говорил себе: «Ты был близко». Это был отличный матч, и играть против него — совсем другое. Очень приятно выступать на центральном корте с Карлосом. Так много людей, возможно, даже за пределами стадиона, и ты знаешь, что к встрече приковано большое внимание. Но в то же время нужно сосредоточиться на себе и на том, что ты должен делать.
Я доволен тем, как справился со всеми ситуациями. И, конечно, как я всегда говорю, он — тот игрок, который делает меня лучше. Потому что когда ты кому-то уступаешь, ты продолжаешь работать, чтобы изменить результат в следующий раз. И я очень рад, что мне это удалось, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.
- 15 июля 2025
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