Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент своей теннисной карьеры

Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент своей теннисной карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала Уимблдон-2004 самым ярким воспоминанием своей карьеры.

«Это такой сложный вопрос. Я бы сказала, что первый финал турнира «Большого шлема» — самый запоминающийся. В моей карьере он случился в очень юном возрасте. Мне было 17 лет, и это было в Лондоне, на Уимблдоне. Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту, но я была очень бесстрашной.

Мне очень нравился этот турнир, всё, что с ним связано. Мне нравились тихие моменты английской публики. Я обожала есть клубнику со сливками перед каждым матчем. Хотя мне нельзя было есть сливки. Это воспоминание всегда первым приходит на ум, потому что я меньше всего ожидала такого», — сказала Шарапова в эфире шоу Hot Ones.

Материалы по теме
Видео
«Слёзы подступают». Шарапова отведала острые крылышки на известном американском шоу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android