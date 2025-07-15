Мария Шарапова назвала самый запоминающийся момент своей теннисной карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова назвала Уимблдон-2004 самым ярким воспоминанием своей карьеры.

«Это такой сложный вопрос. Я бы сказала, что первый финал турнира «Большого шлема» — самый запоминающийся. В моей карьере он случился в очень юном возрасте. Мне было 17 лет, и это было в Лондоне, на Уимблдоне. Весь мир смотрел. Я играла с Сереной Уильямс, и казалось, что я должна была просто радоваться этому факту, но я была очень бесстрашной.

Мне очень нравился этот турнир, всё, что с ним связано. Мне нравились тихие моменты английской публики. Я обожала есть клубнику со сливками перед каждым матчем. Хотя мне нельзя было есть сливки. Это воспоминание всегда первым приходит на ум, потому что я меньше всего ожидала такого», — сказала Шарапова в эфире шоу Hot Ones.