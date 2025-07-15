«Повезло, что мы можем наблюдать за таким игроком». Синнер — о Новаке Джоковиче

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему считает серба Новака Джоковича вдохновением для молодого поколения теннисистов и насколько тяжело ему дался матч в полуфинале Уимблдона. Синнер был сильнее со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
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— В полуфинале Уимблдона ты играл с Новаком Джоковичем. Что ты чувствовал во время этого матча?
— Каждый раз, когда играешь против Новака, это очень-очень сложно, потому что он сильно хочет победить. У него такой статус, которого сейчас нет ни у одного другого игрока — благодаря своему опыту, количеству выигранных турниров «Большого шлема». Но также из-за формы, в которой он находится, несмотря на возраст — это просто удивительно. И я бы сказал, что это вдохновляет всех нас, молодых игроков. Нам повезло, что мы всё ещё можем наблюдать за таким игроком, как Новак, потому что я уверен — он делает нас лучше.
Сам матч был, как американские горки, потому что он может резко прибавить в уровне игры, и ты должен быть готов к этому на каждом розыгрыше, стараться понять, что происходит. К счастью, я люблю такие вызовы. Когда выходишь на корт и наступает тяжёлый момент, ты обязан пройти через это. И, без сомнения, матч с Новаком был очень-очень сложным, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.
- 15 июля 2025
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