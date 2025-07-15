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«Повезло, что мы можем наблюдать за таким игроком». Синнер — о Новаке Джоковиче

«Повезло, что мы можем наблюдать за таким игроком». Синнер — о Новаке Джоковиче
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему считает серба Новака Джоковича вдохновением для молодого поколения теннисистов и насколько тяжело ему дался матч в полуфинале Уимблдона. Синнер был сильнее со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 4
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— В полуфинале Уимблдона ты играл с Новаком Джоковичем. Что ты чувствовал во время этого матча?
— Каждый раз, когда играешь против Новака, это очень-очень сложно, потому что он сильно хочет победить. У него такой статус, которого сейчас нет ни у одного другого игрока — благодаря своему опыту, количеству выигранных турниров «Большого шлема». Но также из-за формы, в которой он находится, несмотря на возраст — это просто удивительно. И я бы сказал, что это вдохновляет всех нас, молодых игроков. Нам повезло, что мы всё ещё можем наблюдать за таким игроком, как Новак, потому что я уверен — он делает нас лучше.

Сам матч был, как американские горки, потому что он может резко прибавить в уровне игры, и ты должен быть готов к этому на каждом розыгрыше, стараться понять, что происходит. К счастью, я люблю такие вызовы. Когда выходишь на корт и наступает тяжёлый момент, ты обязан пройти через это. И, без сомнения, матч с Новаком был очень-очень сложным, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.

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