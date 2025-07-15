Синнер — о давлении: это привилегия, если не чувствуешь его — тебе всё равно

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как он относится к давлению на себя по ходу карьеры и почему оно заставляет его совершенствовать свои навыки в теннисе.

— Как вы справляетесь с таким давлением? Как избегаете выгорания?

— У каждого свой способ справляться с давлением. Мне действительно нравится давление — думаю, если ты не чувствуешь его, это значит, что тебе всё равно на то, чем ты занимаешься. И я ощущаю себя привилегированным, поскольку нахожусь в такой позиции, что ощущаю это давление. В то же время у тебя иногда есть мишень на спине. И это — мотивация, то, почему я продолжаю усердно работать.

Каждый игрок знает, как я выступаю сейчас, знает, как я двигаюсь, и именно поэтому мне всегда нужно прогрессировать на тренировках, чтобы идти вперёд. Именно поэтому мне нужна моя команда. И давление, как я всегда говорю, — это привилегия, которую нужно иметь, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.