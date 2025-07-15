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Синнер — о неудачных моментах в карьере: бывают хорошие дни и бывают плохие

Синнер — о неудачных моментах в карьере: бывают хорошие дни и бывают плохие
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, как он воспринимает неудачи в карьере и почему считает работу над собой лучшим способом справиться с ними.

— Как ты справляешься с неудачами?
— Я не думаю, что в нашем спорте вообще бывают неудачи — если только ты отдал всего себя на 100% и сделал всё возможное. Тогда ты просто понимаешь: бывают хорошие дни и бывают плохие. Мне повезло испытать и те, и другие. Потому что если ты не пережил плохие дни, ты не сможешь по-настоящему ценить хорошие.

Я прошёл через непростые времена — как на корте, так и за его пределами. Именно поэтому я продолжаю работать, и вот теперь трофей Уимблдона со мной. Я бы никогда не мог представить такого раньше — для меня это была всего лишь мечта. А теперь она стала реальностью. Но при этом нужно уметь ценить каждый момент, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.

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