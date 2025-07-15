Британскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Бывшая 145-я ракетка мира британская теннисистка Тара Мур получила дисквалификацию сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), говорится в пресс-релизе организации.

В апреле 2022 года в её пробе нашли анаболический стероид болденон. Мур временно отстранили 27 мая 2022 года. Лишь в декабре 2023 года состоялось дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещённого вещества стало загрязнённое мясо, которое Тара съела за несколько дней до взятия пробы.

Теннисистка была оправдана, однако ITIA подал апелляцию в CAS с требованием отстранить Мур на четыре года. Таре Мур 32 года.