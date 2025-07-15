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Янник Синнер рассказал, что он планирует делать после победы на Уимблдоне-2025

Янник Синнер рассказал, что он планирует делать после победы на Уимблдоне-2025
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, планирует ли он отдыхать после победы на Уимблдоне-2025. В финале турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— После победы на Уимблдоне возьмёшь немного времени на отдых?
— Да, сейчас я немного отдохну. Пару дней — вполне хорошо, чтобы осознать, что вообще произошло. А потом нужно снова возвращаться к работе и готовиться к американской серии турниров. Впереди ещё один очень важный старт — конечно же, US Open. Посмотрим, что я смогу показать там. Но сейчас важно дать отдохнуть и телу, и голове, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.

Последний турнир серии «Большого шлема» в сезоне — Открытый чемпионат США — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября.

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