Янник Синнер рассказал, что он планирует делать после победы на Уимблдоне-2025
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, планирует ли он отдыхать после победы на Уимблдоне-2025. В финале турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
— После победы на Уимблдоне возьмёшь немного времени на отдых?
— Да, сейчас я немного отдохну. Пару дней — вполне хорошо, чтобы осознать, что вообще произошло. А потом нужно снова возвращаться к работе и готовиться к американской серии турниров. Впереди ещё один очень важный старт — конечно же, US Open. Посмотрим, что я смогу показать там. Но сейчас важно дать отдохнуть и телу, и голове, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.
Последний турнир серии «Большого шлема» в сезоне — Открытый чемпионат США — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября.
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