Янник Синнер рассказал, что он планирует делать после победы на Уимблдоне-2025

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, планирует ли он отдыхать после победы на Уимблдоне-2025. В финале турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

— После победы на Уимблдоне возьмёшь немного времени на отдых?

— Да, сейчас я немного отдохну. Пару дней — вполне хорошо, чтобы осознать, что вообще произошло. А потом нужно снова возвращаться к работе и готовиться к американской серии турниров. Впереди ещё один очень важный старт — конечно же, US Open. Посмотрим, что я смогу показать там. Но сейчас важно дать отдохнуть и телу, и голове, — сказал Синнер в интервью каналу CNBC.

Последний турнир серии «Большого шлема» в сезоне — Открытый чемпионат США — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября.