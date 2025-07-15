«Справедливо?» Кузнецова сравнила заработок Надаля, Федерера и Джоковича с Роналду

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова сравнила годовой заработок португальского нападающего Криштиану Роналду с общим числом призовых легендарных теннисистов: испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Криштиану Роналду заработал на футбольных контрактах с 2024 по 2025 год $ 490 млн. При этом Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович — $ 453 млн призовых на всех за всю теннисную карьеру. Как считаете, справедливо?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Федерер завершил карьеру в 2021 году, Надаль — в 2024-м. 38-летний Джокович продолжает играть на турнирах.