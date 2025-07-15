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Ига Швёнтек — лидер по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне, Самсонова — в топ-5

Ига Швёнтек — лидер по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне, Самсонова — в топ-5
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Чемпионка шести турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала лидером Уимблдона-2025 по показателю реализованных брейк-пойнтов, сообщает платформа Opta Ace.

Уимблдон-2025. Женщины. Лидеры турнира по реализованным брейк-пойнтам:

  1. Ига Швёнтек (Польша) — 33
  2. Аманда Анисимова (США) — 28
  3. Лаура Зигемунд (Германия) — 24
  4. Арина Соболенко (Беларусь) — 23
  5. Людмила Самсонова (Россия) — 23

24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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