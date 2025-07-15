Ига Швёнтек — лидер по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне, Самсонова — в топ-5

Чемпионка шести турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала лидером Уимблдона-2025 по показателю реализованных брейк-пойнтов, сообщает платформа Opta Ace.

Уимблдон-2025. Женщины. Лидеры турнира по реализованным брейк-пойнтам:

Ига Швёнтек (Польша) — 33 Аманда Анисимова (США) — 28 Лаура Зигемунд (Германия) — 24 Арина Соболенко (Беларусь) — 23 Людмила Самсонова (Россия) — 23

24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.