Хачанов показал один из лучших результатов по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне
17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал одним из лидеров Уимблдона-2025 по показателю реализованных брейк-пойнтов, сообщает платформа Opta Ace. Лучшими по этой статистике стали многократные победители турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.
Уимблдон-2025. Мужчины. Лидеры турнира по реализованным брейк-пойнтам:
- Карлос Алькарас (Испания) — 32
- Новак Джокович (Сербия) — 32
- Янник Синнер (Италия) — 29
- Карен Хачанов (Россия) — 23
- Алекс де Минор (Австралия) — 21
На Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).
Материалы по теме
Комментарии