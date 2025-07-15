Хачанов показал один из лучших результатов по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал одним из лидеров Уимблдона-2025 по показателю реализованных брейк-пойнтов, сообщает платформа Opta Ace. Лучшими по этой статистике стали многократные победители турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Уимблдон-2025. Мужчины. Лидеры турнира по реализованным брейк-пойнтам:

Карлос Алькарас (Испания) — 32 Новак Джокович (Сербия) — 32 Янник Синнер (Италия) — 29 Карен Хачанов (Россия) — 23 Алекс де Минор (Австралия) — 21

На Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).