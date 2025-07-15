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Хачанов показал один из лучших результатов по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне

Хачанов показал один из лучших результатов по реализованным брейк-пойнтам на Уимблдоне
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал одним из лидеров Уимблдона-2025 по показателю реализованных брейк-пойнтов, сообщает платформа Opta Ace. Лучшими по этой статистике стали многократные победители турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Уимблдон-2025. Мужчины. Лидеры турнира по реализованным брейк-пойнтам:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 32
  2. Новак Джокович (Сербия) — 32
  3. Янник Синнер (Италия) — 29
  4. Карен Хачанов (Россия) — 23
  5. Алекс де Минор (Австралия) — 21

На Уимблдоне-2025 Карен Хачанов дошёл до четвертьфинала. Он уступил Тейлору Фрицу в четырёх сетах (3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7)).

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