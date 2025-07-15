Коннорс — о поражении Анисимовой в финале Уимблдона: надеюсь, это её не обескуражит

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о разгромном поражении американки Аманды Анисимовой в финале Уимблдона-2025 от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

«Надеюсь, это её не обескуражит. Это удар. Серьёзный удар. Но я надеюсь, что это её не обескуражит, потому что она проделала большой путь. У неё есть что-то такое, что как бы говорит: мне всё равно, какой счёт, я всё равно буду смотреть. Видел часть её полуфинального матча и то, как она играла и преодолевала трудности — подавая на матч, имея матчбол в третьем сете, — и всё же вернулась и выиграла у первой ракетки мира.

Что-то в ней меня цепляет. Не знаю, стиль это, или её отношение, или просто то, как она делает своё дело. Я ещё не видел достаточно её игр, но что-то в ней есть. Скажу вот что: теннису нужен кто-то похожий на неё, кто притягивает тебя и заставляет смотреть, что бы ни случилось», — приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.