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Коннорс — о поражении Анисимовой в финале Уимблдона: надеюсь, это её не обескуражит

Коннорс — о поражении Анисимовой в финале Уимблдона: надеюсь, это её не обескуражит
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Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказался о разгромном поражении американки Аманды Анисимовой в финале Уимблдона-2025 от польки Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Надеюсь, это её не обескуражит. Это удар. Серьёзный удар. Но я надеюсь, что это её не обескуражит, потому что она проделала большой путь. У неё есть что-то такое, что как бы говорит: мне всё равно, какой счёт, я всё равно буду смотреть. Видел часть её полуфинального матча и то, как она играла и преодолевала трудности — подавая на матч, имея матчбол в третьем сете, — и всё же вернулась и выиграла у первой ракетки мира.

Что-то в ней меня цепляет. Не знаю, стиль это, или её отношение, или просто то, как она делает своё дело. Я ещё не видел достаточно её игр, но что-то в ней есть. Скажу вот что: теннису нужен кто-то похожий на неё, кто притягивает тебя и заставляет смотреть, что бы ни случилось», — приводит слова Коннорса The Tennis Gazette.

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