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Бинаги: Синнер — один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал

Бинаги: Синнер — один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги с восхищением высказался о четырёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема» итальянце Яннике Синнере после его победы на Уимблдоне-2025.

«Янник Синнер — необыкновенный, уникальный человек, особенно с точки зрения образования, и один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Ещё до того, как он стал чемпионом в нашем прекрасном виде спорта, он был замечательным человеком, которому повезло иметь семью, воспитавшую его в духе добрых ценностей. Так что нам повезло вдвойне. Он, безусловно, пример для всех, даже за пределами корта, и мы убедились в этом за две недели на Уимблдоне», — приводит слова Бинаги Eurosport.it.

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