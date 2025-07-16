Бинаги: Синнер — один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги с восхищением высказался о четырёхкратном чемпионе турниров «Большого шлема» итальянце Яннике Синнере после его победы на Уимблдоне-2025.

«Янник Синнер — необыкновенный, уникальный человек, особенно с точки зрения образования, и один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Ещё до того, как он стал чемпионом в нашем прекрасном виде спорта, он был замечательным человеком, которому повезло иметь семью, воспитавшую его в духе добрых ценностей. Так что нам повезло вдвойне. Он, безусловно, пример для всех, даже за пределами корта, и мы убедились в этом за две недели на Уимблдоне», — приводит слова Бинаги Eurosport.it.