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«Дьявольский вид спорта, проклятый». Бинаги — о поражении Синнера в финале «Ролан Гаррос»

«Дьявольский вид спорта, проклятый». Бинаги — о поражении Синнера в финале «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о финале Уимблдона-2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Если задуматься, не было ни единого момента, когда Алькарас заставил нас опасаться, что исход матча может повернуться в его пользу. Мы выиграли с разгромным счётом: после первого сета, когда Янник снова начал хорошо подавать, он сдержал его.

К счастью, в четвёртом сете при счёте 5:3 Алькарас легко выиграл гейм на своей подаче, и мы смогли подавать на матч без каких-либо негативных воспоминаний или странных ощущений, которые, к сожалению, были на «Ролан Гаррос». Я часто думаю, что если бы Янник не сыграл так хорошо те три очка, которые вывели его на 0:40 в Париже, нас бы ждал карьерный «Большой шлем»… В конце концов, это дьявольский вид спорта, проклятый», — приводит слова Бинаги Eurosport.it.

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