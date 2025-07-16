Синнер стал первым рождённым после 1990 года теннисистом с необычным достижением на ТБШ
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Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым рождённым после 1990 года автором необычного достижения на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta. Спортсмену из Италии удалось на Уимблдоне-2025 обыграть двоих неоднократных победителей этого соревнования.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В полуфинале Уимблдона-2025 Синнер в трёх партиях (6:3, 6:3, 6:4) переиграл 38-летнего серба Новака Джоковича, который ранее за свою карьеру выигрывал травяной ТБШ семь раз. В финале Янник в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) одолел вторую ракетку мира 22-летнего испанца Карлоса Алькараса, который успел дважды выиграть Уимблдон — в 2023 году и 2024 году.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
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