Синнер стал первым рождённым после 1990 года теннисистом с необычным достижением на ТБШ

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал первым рождённым после 1990 года автором необычного достижения на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta. Спортсмену из Италии удалось на Уимблдоне-2025 обыграть двоих неоднократных победителей этого соревнования.

В полуфинале Уимблдона-2025 Синнер в трёх партиях (6:3, 6:3, 6:4) переиграл 38-летнего серба Новака Джоковича, который ранее за свою карьеру выигрывал травяной ТБШ семь раз. В финале Янник в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) одолел вторую ракетку мира 22-летнего испанца Карлоса Алькараса, который успел дважды выиграть Уимблдон — в 2023 году и 2024 году.

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