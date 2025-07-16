Янник Синнер сравнял счёт в противостоянии первых и вторых ракеток мира в финалах ТБШ
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13 июля в финале Уимблдона-2025 встретились первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Синнер выиграл матч в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) и впервые в своей карьере стал победителем Уимблдонского турнира.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Этот матч стал 44-й в истории встречей первой и второй ракеток мира в финалах турниров «Большого шлема» с момента введения в оборот рейтинга ATP, сообщает Opta. Благодаря победе Синнера в их противостоянии установилось равенство — 22:22.
Для Янника Синнера Уимблдон-2025 стал четвёртым выигранным ТБШ в карьере. Ранее итальянец выигрывал Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.
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