Янник Синнер сравнял счёт в противостоянии первых и вторых ракеток мира в финалах ТБШ

13 июля в финале Уимблдона-2025 встретились первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Синнер выиграл матч в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) и впервые в своей карьере стал победителем Уимблдонского турнира.

Этот матч стал 44-й в истории встречей первой и второй ракеток мира в финалах турниров «Большого шлема» с момента введения в оборот рейтинга ATP, сообщает Opta. Благодаря победе Синнера в их противостоянии установилось равенство — 22:22.

Для Янника Синнера Уимблдон-2025 стал четвёртым выигранным ТБШ в карьере. Ранее итальянец выигрывал Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе