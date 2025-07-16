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Янник Синнер сравнял счёт в противостоянии первых и вторых ракеток мира в финалах ТБШ

Янник Синнер сравнял счёт в противостоянии первых и вторых ракеток мира в финалах ТБШ
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13 июля в финале Уимблдона-2025 встретились первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Синнер выиграл матч в четырёх сетах (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) и впервые в своей карьере стал победителем Уимблдонского турнира.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Этот матч стал 44-й в истории встречей первой и второй ракеток мира в финалах турниров «Большого шлема» с момента введения в оборот рейтинга ATP, сообщает Opta. Благодаря победе Синнера в их противостоянии установилось равенство — 22:22.

Для Янника Синнера Уимблдон-2025 стал четвёртым выигранным ТБШ в карьере. Ранее итальянец выигрывал Australian Open — 2024, US Open — 2024 и Australian Open — 2025.

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