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«Мы не были обязаны, но Ига настояла». Синнер — о танце со Швёнтек

«Мы не были обязаны, но Ига настояла». Синнер — о танце со Швёнтек
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу танца с третьим номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек на торжественном ужине чемпионов Уимблдона-2025.

«Они сказали нам, что мы не обязаны были этого делать, потому что было уже поздно. Потом Ига сказала мне: «Нет, нет… мы сделаем это. Я согласился», — сказал Синнер в эфире BBC.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».

Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

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