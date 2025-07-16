«Мы не были обязаны, но Ига настояла». Синнер — о танце со Швёнтек

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу танца с третьим номером рейтинга WTA полькой Игой Швёнтек на торжественном ужине чемпионов Уимблдона-2025.

«Они сказали нам, что мы не обязаны были этого делать, потому что было уже поздно. Потом Ига сказала мне: «Нет, нет… мы сделаем это. Я согласился», — сказал Синнер в эфире BBC.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».

Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».