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«Это нормально». Янник Синнер рассказал о переживаниях своей мамы во время финалов ТБШ

«Это нормально». Янник Синнер рассказал о переживаниях своей мамы во время финалов ТБШ
Янник Синнер
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Первая ракетка мира Янник Синнер высказался по поводу присутствия семьи на трибунах во время финалов ТБШ. Он также отдельно высказался о состоянии своей мамы во время решающих матчей.

«Быть вместе с семьёй и всей командой на трибуне и выиграть этот трофей вместе с ними — по-настоящему прекрасно. В Риме я играл в финале, а мой брат смотрел Формулу-1 в Имоле! Но турниры «Большого шлема» — особенные. Даже если бы была другая гонка, он бы всё равно приехал. Мама прилетела только утром в день финала, а это уже само по себе много для меня значит. Видеть, как она радуется, пока я играю на Центральном корте Уимблдона, было приятно всей семье. Она немного переживает во время матчей, но это нормально, она мама. Родители очень заботятся о своих детях, у них обычно не так много времени, но они смогли быть здесь, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Синнера We love tennis.

В финале Уимблдона-2025 Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса.

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