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Даррен Кэхилл продолжит работу с Янником Синнером — Corriere della Sera

Даррен Кэхилл продолжит работу с Янником Синнером — Corriere della Sera
Янник Синнер и Даррэн Кэхилл
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Тренер Даррен Кэхилл продолжит сотрудничество с первой ракеткой мира Янником Синнером и в следующем году. Об этом в социальных сетях сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо со ссылкой на Corriere della Sera.

«Останется, конечно. Дуэт не распадается, хотя Кэхилл будет путешествовать меньше по собственной просьбе, и Ваньоцци потребуется помощь. Но в Мельбурне, в январе следующего года, всё будет так, будто ничего не изменилось», — приводит текст издания Пелаццо.

Напомним, 13 июля 2025 года Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

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