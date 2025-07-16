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Четыре российских теннисиста заявлены в основную сетку US Open — 2025

Четыре российских теннисиста заявлены в основную сетку US Open — 2025
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Опубликован список участников и запасных на US Open — 2025 в мужском одиночном разряде. В основной сетке турнира заявлено четыре российских теннисиста: 10-я ракетка мира Андрей Рублёв, Даниил Медведев (14-я), Карен Хачанов (17) и Роман Сафиуллин (78).

Полностью со списком участников можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат США в мужском одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале в трёх сетах обыгравший американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5. Лучший результат среди россиян показал Даниил Медведев, проигравший в четвертьфинале Синнеру со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

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