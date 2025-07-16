Мирра Андреева и ещё 11 россиянок выступят на US Open — 2025 в одиночном разряде
Опубликован список участниц и запасных на US Open — 2025 в женском одиночном разряде. В основной сетке турнира примут участие 12 российских теннисисток.
Россиянки, заявленные в основной сетке US Open — 2025:
- Мирра Андреева (5-я ракетка мира);
- Диана Шнайдер (15);
- Екатерина Александрова (16);
- Людмила Самсонова (17);
- Анастасия Павлюченкова (30);
- Вероника Кудерметова (38);
- Анастасия Потапова (42);
- Анна Калинская (47);
- Полина Кудерметова (60);
- Камилла Рахимова (69);
- Анна Блинкова (79);
- Анастасия Захарова (82).
Полностью со списком участников можно ознакомиться ниже:
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале в двух сетах обыгравшая американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
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