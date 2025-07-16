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Мирра Андреева и ещё 11 россиянок выступят на US Open — 2025 в одиночном разряде

Опубликован список участниц и запасных на US Open — 2025 в женском одиночном разряде. В основной сетке турнира примут участие 12 российских теннисисток.

Россиянки, заявленные в основной сетке US Open — 2025:

Мирра Андреева (5-я ракетка мира);

Диана Шнайдер (15);

Екатерина Александрова (16);

Людмила Самсонова (17);

Анастасия Павлюченкова (30);

Вероника Кудерметова (38);

Анастасия Потапова (42);

Анна Калинская (47);

Полина Кудерметова (60);

Камилла Рахимова (69);

Анна Блинкова (79);

Анастасия Захарова (82).

Полностью со списком участников можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале в двух сетах обыгравшая американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.