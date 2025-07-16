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Мирра Андреева и ещё 11 россиянок выступят на US Open — 2025 в одиночном разряде

Мирра Андреева и ещё 11 россиянок выступят на US Open — 2025 в одиночном разряде
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Опубликован список участниц и запасных на US Open — 2025 в женском одиночном разряде. В основной сетке турнира примут участие 12 российских теннисисток.

Россиянки, заявленные в основной сетке US Open — 2025:

  • Мирра Андреева (5-я ракетка мира);
  • Диана Шнайдер (15);
  • Екатерина Александрова (16);
  • Людмила Самсонова (17);
  • Анастасия Павлюченкова (30);
  • Вероника Кудерметова (38);
  • Анастасия Потапова (42);
  • Анна Калинская (47);
  • Полина Кудерметова (60);
  • Камилла Рахимова (69);
  • Анна Блинкова (79);
  • Анастасия Захарова (82).

Полностью со списком участников можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале в двух сетах обыгравшая американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

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