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Рублёв — о Звереве: его триггерит теннис, но дело не в результатах. Это что-то другое

Рублёв — о Звереве: его триггерит теннис, но дело не в результатах. Это что-то другое
Андрей Рублёв
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Российский теннисист 10-я ракетка мира Андрей Рублёв высказался об отсутствии мотивации и депрессии, которые испытывают теннисисты. Он также отметил, что проблемы немецкого спортсмена Александра Зверева не связаны с его результатами на корте.

«Это трудный и долгий разговор, но я понял, что это не имеет отношения к теннису. Теннис — это просто то, что вызывает реакцию у некоторых игроков, как в моём случае. Теннис запускал во мне что-то. И, думаю, у Саши что-то похожее: игра тоже его триггерит, потому что он любит её. Но дело не в результатах. Это что-то другое. В моём случае нужно было разобраться с собой. И как только я начал справляться с этим лучше, всё стало налаживаться. Не могу говорить за весь теннисный мир, но для меня говорить об этом было легко.

У каждого человека есть свои трудности. У каждого есть вещи, с которыми он должен столкнуться. И неважно — ты спортсмен, обычный рабочий или бизнесмен — суть одна. У каждого есть свои проблемы и у всех одинаковые, просто ситуации разные», — приводит слова Рублёва La Octava Sports в социальных сетях.

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