Ветеран тенниса Кен Розуолл: ещё один титул ТБШ Новаку Джоковичу не повредит

Многократный победитель ТБШ 90-летний Кен Розуолл высказался о том, что Новак Джокович может стать самым возрастным победителем турнира «Большого шлема» и тем самым превзойти Розуолла по этому показателю. Сербу 38 лет, и он продолжает бороться за очередной крупный титул в карьере.

«Честно говоря, мне всё равно. Новак заслуживает рекорды, которые у него есть. Он выиграл больше «Шлемов», чем кто-либо другой, так что ещё один титул ему не повредит.

Для меня это было просто делом жизни — я продолжал играть в теннис, и именно это помогало мне держаться в форме и чувствовать себя хорошо», — приводит слова Розуолла пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Розуолл является 21-кратным победителем ТБШ (12 — в одиночном разряде и 9 — в парном).