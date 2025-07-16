Екатерина Александрова переиграла соперницу из Нидерландов на старте турнира в Гамбурге

Российская теннисистка 16-я ракетка мира Екатерина Александрова переиграла Эву Веддер (249-я строчка рейтинга) из Нидерландов в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:0, 6:3.

Матч длился 57 минут. За это время Александровой удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 12 возможных и выполнить пять эйсов. Она также допустила одну двойную ошибку. Веддер допустила три двойные ошибки и не смогла выполнить ни одной подачи навылет.

Во втором круге турнира категории WTA-250 Екатерина Александрова сыграет с 303-й ракеткой мира из Германии Каролиной Вернер. Ранее на старте соревнований уступила Мария Тимофеева.