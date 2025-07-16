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Екатерина Александрова — Эва Веддер, результат матча 16 июля 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 250 Гамбург

Екатерина Александрова переиграла соперницу из Нидерландов на старте турнира в Гамбурге
Екатерина Александрова
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Российская теннисистка 16-я ракетка мира Екатерина Александрова переиграла Эву Веддер (249-я строчка рейтинга) из Нидерландов в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:0, 6:3.

Гамбург (ж). 1-й круг
16 июля 2025, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Эва Веддер
249
Нидерланды
Эва Веддер
Э. Веддер

Матч длился 57 минут. За это время Александровой удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 12 возможных и выполнить пять эйсов. Она также допустила одну двойную ошибку. Веддер допустила три двойные ошибки и не смогла выполнить ни одной подачи навылет.

Во втором круге турнира категории WTA-250 Екатерина Александрова сыграет с 303-й ракеткой мира из Германии Каролиной Вернер. Ранее на старте соревнований уступила Мария Тимофеева.

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