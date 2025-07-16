40-летний Вавринка проиграл 11 из 12 последних матчей на турнирах ATP

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел 11 поражений в 12 последних матчах на уровне ATP. Во вторник, 15 июля, он в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко (3:6, 2:6).

Единственную победу в последних 12 матчах Вавринка одержал 1 апреля 2025 года над другим теннисистом из Казахстана Тимофеем Скатовым (6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

Вавринка — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2014, «Ролан Гаррос» — 2015, US Open — 2016 в одиночном разряде; олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; победитель 19 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной команды Швейцарии; бывшая третья ракетка мира в одиночном рейтинге.