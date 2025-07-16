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40-летний Вавринка проиграл 11 из 12 последних матчей на турнирах ATP

40-летний Вавринка проиграл 11 из 12 последних матчей на турнирах ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел 11 поражений в 12 последних матчах на уровне ATP. Во вторник, 15 июля, он в двух сетах проиграл представителю Казахстана Александру Шевченко (3:6, 2:6).

Гштаад. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Александр Шевченко
101
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Стэн Вавринка
156
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Единственную победу в последних 12 матчах Вавринка одержал 1 апреля 2025 года над другим теннисистом из Казахстана Тимофеем Скатовым (6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1) в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

Вавринка — победитель Открытого чемпионата Австралии — 2014, «Ролан Гаррос» — 2015, US Open — 2016 в одиночном разряде; олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; победитель 19 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной команды Швейцарии; бывшая третья ракетка мира в одиночном рейтинге.

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