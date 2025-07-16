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Капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса рассказал, в чём проявляется величие Синнера

Капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса рассказал, в чём проявляется величие Синнера
Янник Синнер
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Итальянский теннисист Филиппо Воландри высказался по поводу исключительности первой ракетки мира Янника Синнера. Он отметил качества, которые позволяют его соотечественнику быть командным игроком во время Кубка Дэвиса.

«Выдающийся теннисист. Когда он выходит на корт, когда идёт борьба, он как военная машина. Но когда он играет за сборную или рядом другие итальянцы — он фантастичен, потому что всегда готов помочь. В этом и заключается его величие. Он не возносит себя на трон как первый номер, а старается помочь — словом, поддержкой, советом», — приводит слова Воландри Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025.

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