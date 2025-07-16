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Польская фирма выпустит пасту в форме ракеток в честь победы Швёнтек на Уимблдоне-2025

Польская компания Lubella выпустит ограниченную серию пасты в форме теннисной ракетки в честь победы третьей ракетки мира соотечественницы Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025.

Фото: Прес-служба Lubella

«Как говорят в Лондоне, вызов принят! Мы сделаем пасту в форме ракетки, чтобы отпраздновать победу на Уимблдоне. Возможно, она не будет готовиться 57 минут, но мы обещаем представить новый продукт!

Остаётся только один вопрос… как его назвать?» — написано в сообщении пресс-службы Lubella в соцсетях.

Ранее Ига призналась подписчикам в социальных сетях, что любит есть пасту с клубникой, назвав это блюдо особенностью польской кухни.

Напомним, 24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.