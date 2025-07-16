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Воландри — о Коболли: к нему надо относиться как к сильному игроку

Воландри — о Коболли: к нему надо относиться как к сильному игроку
Флавио Коболли
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Итальянский теннисист Филиппо Воландри высказался о прогрессе 19-й ракетки мира Флавио Коболли. Итальянец дошёл 1/4 финала Уимблдона-2025.

«Флавио иногда говорит, что ему не нравится тренироваться, но это неправда. Он стал очень профессиональным, вырос, стал зрелым, пришли результаты. Сейчас к нему надо относиться как к сильному игроку. Я сказал это его отцу Стефано, который также является его тренером. Важно продумывать календарь: сколько и какие турниры, восстанавливаться. Коболли — выдающийся атлет, и эту форму нужно поддерживать. Так что необходимо грамотно управлять повседневностью», — приводит слова Воландри Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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