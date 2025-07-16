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Филиппо Воландри: выиграть в третий раз Кубок Дэвиса — задача следующих лет

Филиппо Воландри: выиграть в третий раз Кубок Дэвиса — задача следующих лет
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Итальянский теннисист Филиппо Воландри высказался о планах национальной сборной выиграть третий Кубок Дэвиса в своей истории. Капитан команды на турнире отметил, что текущий состав позволяет достичь успеха.

«Задача — выиграть в третий раз Кубок Дэвиса в течение следующих трёх лет. И все матчи мы будем играть дома.
У нас настолько сильная и разносторонняя команда, что если кто-то выбывает, есть другие, в хорошей форме.
Даже на Уимблдоне, несмотря на ранние вылеты Берреттини и Музетти, нас порадовали трое итальянцев в 1/8 финала, Коболли в четвертьфинале и, конечно, титул Янника», — приводит слова Воландри Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Мужская сборная Италии по теннису выигрывала Кубок Дэвиса в 2023 и 2024 годах.

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