Филиппо Воландри: выиграть в третий раз Кубок Дэвиса — задача следующих лет

Итальянский теннисист Филиппо Воландри высказался о планах национальной сборной выиграть третий Кубок Дэвиса в своей истории. Капитан команды на турнире отметил, что текущий состав позволяет достичь успеха.

«Задача — выиграть в третий раз Кубок Дэвиса в течение следующих трёх лет. И все матчи мы будем играть дома.

У нас настолько сильная и разносторонняя команда, что если кто-то выбывает, есть другие, в хорошей форме.

Даже на Уимблдоне, несмотря на ранние вылеты Берреттини и Музетти, нас порадовали трое итальянцев в 1/8 финала, Коболли в четвертьфинале и, конечно, титул Янника», — приводит слова Воландри Ubitennis со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Мужская сборная Италии по теннису выигрывала Кубок Дэвиса в 2023 и 2024 годах.