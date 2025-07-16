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Юле Нимайер — Даяна Ястремская, результат матча 16 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 250 Гамбург

Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира в Гамбурге
Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла немку Юле Нимайер (184-я строчка рейтинга) в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:4, 6:3.

Гамбург (ж). 1-й круг
16 июля 2025, среда. 13:30 МСК
Юле Нимайер
184
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч длился 1 час 34 минуты. За это время Ястремской удалось реализовать 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. Она также допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Нимайер допустила 16 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных и выполнила две подачи навылет.

Во втором круге турнира категории WTA-250 украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет с 98-й ракеткой мира из Франции Диан Парри.

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