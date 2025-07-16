Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира в Гамбурге
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Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла немку Юле Нимайер (184-я строчка рейтинга) в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Счёт — 6:4, 6:3.
Гамбург (ж). 1-й круг
16 июля 2025, среда. 13:30 МСК
184
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
39
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч длился 1 час 34 минуты. За это время Ястремской удалось реализовать 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. Она также допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Нимайер допустила 16 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных и выполнила две подачи навылет.
Во втором круге турнира категории WTA-250 украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет с 98-й ракеткой мира из Франции Диан Парри.
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